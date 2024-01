De 5 em 5 anos. As efemérides para 2024. Esta folhinha tem 85 anos. E a noite é só nossa...

É tão calma a noite

A noite é de nós dois

Ninguém amou assim

Nem há de amar depois

Paul Francis Webster e Sammy Fain do original “Tender Is the Night”, indicada para o Oscar de melhor canção original de 1962. Versão de Nazareno de Brito.

Neste 2024, Memória privilegia os fatos registrados nos anos com final 4. E se a ideia é quinquenal, acrescenta-se dados dos anos com final 9.

Complicado? Nem tanto. O exemplo pode ajudar: em 1904, do final 4, circulou o mais antigo jornal conhecido da região, O Monitor. Há exatos 120 anos. O semanário bancado pela Câmara Municipal de São Bernardo não prosperou, mas o ano 1904 é número redondo neste 2024 – por terminar em 4.

Outro exemplo: em 1969 era assinado contrato para a instalação da rede de telefones automáticos em Diadema, completando a comunicação de todo o Grande ABC pela CTBC - Companhia Telefônica da Borda do Campo. Há exatos 55 anos. Outro número redondo.

E OS NÃO REDONDOS?

A história do Grande ABC, como a história em geral, é uma eterna construção. Assim, “Memória” não deixará de lembrar, em setembro de 2024, que esta página completará 37 anos – número não redondo. Mas como é a nossa história, a gente abre uma exceção.

E outras exceções serão abertas, gostosamente, de acordo com a demanda do amigo leitor. Qual a sua efeméride para 2024? Não precisa ser do final 4 ou 9...

SUAVE É A NOITE

Mais um exemplo: o leitor Etevaldo Pantaleão não entende porque Memória não fala do programa “A Noite é Nossa”, apresentado por Wilson Lobrecate (ou algo assim) pela Rádio Clube de Santo André entre o final dos anos 1960 e meados da década de 1970.

“Era um bom programa, de muita audiência, líder do seu horário” – explica o leitor, acrescentando: “a musica de abertura era ‘Suave é a noite’, interpretada por Moacyr Franco. E o programa terminava com Roberto Carlos cantando “O show já terminou”.

Pois é, explicamos ao Sr. Etevaldo, o senhor sabe mais que este humilde repórter. O problema é que a Rádio Clube não existe mais com esse nome. Tornou-se Rádio Trianon. Mudou para São Paulo, mesmo mantendo o endereço oficial na Travessa São João, em Santo André, cidade da sua concessão como a primeira emissora da região, em 1953 – a segunda foi a Emissora ABC, que permanece no ar.

Já o programa “Suave é a noite” chegou ao fim há quase meio século. Arquivos da emissora sabe-se lá onde foram parar. Menos mal que temos a memória de um ouvinte.

Etevaldo Pantaleão confia no trabalho de formiguinha de Memória. Ficam suas dúvidas como mais uma pauta.

FELIZ ANO NOVO

Daí porque dizemos: é uma eterna construção a memória que o Diário do Grande ABC banca assiduamente nestas décadas todas.

É tempo também de citar e agradecer a nossa equipe.

Evaldo e os editores executivos; Paulinho, André e a equipe de diagramadores; Agostinho e o time de ilustradores; Claudinei e a editoria de Fotografia; Vitória e a equipe do Banco de Dados; Jonathan, Bianca e a produção do DGABC-TV; Renan e a edição do obituário do dia.

Nossos agradecimentos são especiais a você, leitor que nos abastece de informações, lembranças e pautas, às vezes cabeludas.

O ano apenas começa. Saudemos 2024 e caminhemos. Feliz Ano Novo, que logo mais será 2025, dos finais 5 e 0. E o Grande ABC vai construindo a sua história.

ET – A folhinha Sagrado Coração de Jesus (das editoras Paulus e Vozes) alcança neste 2024 a sua edição 85 – mais um número redondo. O exemplar de Memória é um presente do radialista José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Valeu, Pereira...

O TEMPO QUE NÃO PARA. A mensagem do Diário há 30 anos, que se repetia desde 1959, ano da primeira virada do News Seller, e que se repete até hoje, ano a ano, 65 anos de história.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 1º de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8585

MEMÓRIA – A Colônia Mizuho, de São Bernardo, fazia a Shiki, sua mais tradicional festa, saudando o Ano Novo.

EM 1º DE JANEIRO DE...

1949 – Instalado oficialmente o Município de São Caetano “do Sul”, com a posse do primeiro prefeito, o Dr. Angelo Raphael Pellegrino – que contou esta história aqui no Diário, numa mesa-redonda realizada em 1977.

1954 - São Caetano via raiar o Ano Novo dentro de um ambiente festivo e alegre. Já ao entardecer, fogos de artifício subiam aos céus. A Lira de São Caetano realizava linda alvorada. Executava músicas às portas das residências do prefeito Anacleto Campanella, do vice-prefeito Jacob João Lorenzini, dos vereadores e da redação da Folha do Povo.

ANTIGAMENTE - Pela manhã, a Banda Lira postava-se em frente à casa do coronel Saladino, na Praça do Carmo. Dali saía apresentando-se pelas ruas da cidade. Num estandarte, o povo pendurava notas de dinheiro.

Cf. Paschoalino Assumpção, eterno coordenador do Gipem.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

115 municípios aniversariam em 1º de janeiro, entre eles Uru, no Estado de São Paulo.

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 13

Azul do Mundo

Autora: Ana Lúcia Alcântara.

Em exposição na Matriz de Rio Grande da Serra.

Realização: Irmãs Franciscanas do Cristo Rei