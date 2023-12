Meadow Walker revela que casamento com Louis Thornton-Allan chegou ao fim após dois anos

Muitos casais terminaram em 2023. Em uma publicação realizada no Instagram no nesta quinta-feira, dia 28, Meadow Walker anunciou que seu casamento com Louis Thornton-Allan chegou ao fim após dois anos e união.

No texto, a filha do astro de Velozes e Furiosos Paul Walker, escreveu:

Declaração de nós dois: Depois de três anos maravilhosos de casamento, chegamos a um acordo de nos separarmos amigavelmente. Esta é verdadeiramente uma decisão unida e esperamos sinceramente que todos possam respeitar os nossos desejos de privacidade. Mantemos amor e respeito mútuos e continuaremos a apoiar uns aos outros.