André Luiz Frambach dedica gol em Jogo das Estrelas e dos Artistas a Larissa Manoela

Na última quarta-feira, dia 27, aconteceu mais uma edição do Jogo das Estrelas e dos Artistas no Estádio do Maracanã e uma série de famosos se divertiu muito no evento beneficente.

André Luiz Frambach, por exemplo, fez questão de homenagear Larissa Manoela após marcar um gol. Enquanto o ator usava as mãos para fazer as iniciais da esposa, José Loreto e MC Daniel também comemoraram ao seu lado.

Larissa estava completamente entretida com a partida sem conseguir tirar o sorriso do rosto ao ver André em campo. Outra famosa que foi vista nas arquibancadas é Lexa, que compareceu ao jogo para prestar apoio ao namorado Ricardo Vianna.

Arthur Aguiar e Marcelo Mello Jr. também disputaram a partida. Diogo Nogueira e Rafael Cardoso deram tudo de si em campo. André Gonçalves vestiu o uniforme e mostrou seu talento com a bola. Zico e Adriano não só entraram na disputa, como também saíram vitoriosos do jogo.