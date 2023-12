Patrícia Poeta faz alerta sobre fake news e desabafa: - A internet é terra de ninguém

Patrícia Poeta alertou seu público na manhã desta quinta-feira, dia 28, sobre fake news, aproveitando a repercussão da morte de Jéssica Vitória Canedo, que tirou sua própria vida após ter seu nome envolvido em conversas falsas com o influenciador Whindersson Nunes.

A apresentadora afirmou que já sofreu com fake news e pediu para que as pessoas tenham mais respeito com o próximo.

- A internet, hoje, é terra de ninguém. A pessoa posta o que quer, em perfil falso, seja lá onde for, fala qualquer coisa de uma determinada pessoa, muitas vezes para terminar com a vida dela, simbolicamente falando. Arrasar com ela, deixá-la triste. E não acontece nada., reclamou.

Ela desabafou sobre o quão difícil e doloroso é ter uma mentira sobre você espalhada na web, e aconselhou às vítimas a perceberem que suas vidas valem muito mais do que boatos:

- Você, que está passando por isso, lembre o seguinte: os seus atos do dia a dia, os seus princípios, a sua vida, são muito mais importantes., disse

Durante o ano de 2023, Patrícia foi vítima de boatos de brigas nos bastidores com Manoel Soares, ex-coapresentador do Encontro, mas não especificou esse momento durante sua fala:

- É um assunto que tem me tocado demais. Eu fui vítima de fake news em 2023, é muito doloroso. Isso a gente não faz com o outro, de jeito nenhum., pontuou.

E mandou um recado aos internautas que espalham as falsas notícias:

- Você está, muitas vezes, como a gente tem percebido aí, ajudando a matar alguém. Eu digo mais, isso é para quem compartilha, porque você compartilhando também está cometendo esse crime. Agora quem planta, quem inventa, quem começa a disseminação do ódio, talvez você desconheça a palavra amor, mas tenta respeitar o outro, encerrou.