Após morte de PC Siqueira, Whindersson Nunes desabafa: Que Deus perdoe quem comemorar a minha

Após a morte de PC Siqueira - que foi encontrado sem vida aos 37 anos de idade em seu apartamento em São Paulo na última quarta-feira, dia 27 -, famosos usaram as redes sociais para lamentar a notícia e até escrever desabafos.

Whindersson Nunes usou o X - antigo Twitter - para criticar aqueles que comemoraram a morte do youtuber por conta das acusações que ele sofreu. No entanto, a polícia não encontrou provas contra ele.

A gente nunca pensa que um dia alguém pode comemorar a nossa morte. Que Deus perdoe quem comemorar a minha, eles não sabem o que fazem.

Felipe Neto enviou seus sentimentos à família de PC:

Meus pêsames à família e amigos de PC Siqueira. Ele foi o grande precursor do Youtube no Brasil, em 2010. Suas escolhas de vida o levaram a conduzir um destino terrível, marcado agora por um final trágico. Força às pessoas atingidas por essa perda.

E Marcius Melhem disparou:

Quando Jessica morreu, vítima de fake News, fiz um vídeo no meu canal sobre isso e sobre os sentimentos que isso me causa. Mil gatilhos. Já havia desabafado sobre isso na entrevista à Monica Bergamo. Print abaixo. Hoje se foi PC Siqueira, mais um destruído pela covardia do tribunal da internet. Repito o que perguntei no vídeo: até quando?

No Natal, PC havia publicado um vídeo contando que não comemoraria a data e enviou uma mensagem para outras pessoas que também passariam o feriado da mesma forma. Na sessão de comentários, algumas celebridades deixaram comentários lamentando sua morte:

Que fique bem onde você esteja, escreveu Aruan Felix.

Que coisa Deus, disse Toguro.