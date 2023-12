Letícia Cazarré atualiza estado de saúde mental após revelar burnout: Ficou para trás

Grávida do sexto filho, Letícia Cazarré atualizou os seguidores sobre o estado de sua saúde mental. Caso você esteja por fora, a esposa do ator Juliano Cazarré foi diagnosticada com burnout, um distúrbio emocional que causa exaustão extrema, estresse e esgotamento físico.

Nas redes sociais, Letícia contou que estava recebendo muitas dúvidas sobre o assunto. Por isso, decidiu abrir a famosa caixinha de perguntas no Instagram. Ao ser questionada sobre seu estado atual, ela tranquilizou:

Estou bem melhor! Diria que ficou para trás! Mas há duas semanas estou com uma gripe/sinusite muito forte e incômoda. Cansada, mas feliz.

Ela ainda continuou dizendo que o diagnóstico foi um alívio, visto que pensou estar enfrentando problemas no coração. Vale lembrar que a filha caçula de Letícia e Juliano, Maria Guilhermina, enfrenta desde o nascimento uma cardiopatia rara. Ao descrever os sintomas, ela listou:

- Arritmias cardíacas (que eu sentia como soco/aperto no peito, sensação de que o coração tinha feito uma pausa ou acelerado bruscamente), falta de ar, fraqueza.

Cazarré ainda contou porque descartou depressão:

- Acho que as coisas podem se confundir porque o cansaço extremo gera uma certa tristeza e falta de ânimo. Eu não considerei depressão porque sou uma pessoa muito positiva, alegre e animada! Mas tive pensamentos negativos, vontade de desaparecer.

Melhoras pra ela, né?