Charge - 28 de dezembro de 2023

Os quatro CDPs (Centros de Detenção Provisória) do Grande ABC estão operando com lotação acima de suas capacidades, segundo dados da SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) consultados pelo Diário ontem. Juntas, as unidades prisionais têm população de 2.975 presos provisórios, que aguardam julgamento, sendo que possuem capacidade para 2.624. O índice representa superlotação de 13%.