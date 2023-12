Artista mauaense abre exposição hoje no Atrium Shopping, em Sto.André

O Atrium Shopping (Rua Giovanni Battista Pirelli, 155, na Vila Homero Thon), em Santo André, recebe a partir de hoje exposição do artista mauaense Ronaldo Silvério, 55 anos. O pintor do Parque São Vicente foi destaque do Diário em julho deste ano, na série Aprecie a Arte Regional, ao ser selecionado para o 8º Salão Internacional de Arte Brasileira em Liechtenstein, na Europa, com sua obra Fraternitas (fraternidade em latim), que retrata as torcidas unidas com uma única bandeira

Na nova exposição, Silvério traz algumas de suas principais obras, produzidas com técnicas inovadoras, como sobreposição de camadas e pigmentos automotivos. Segundo o artista, a exposição é um convite à reflexão sobre o papel transformador da arte na sociedade contemporânea, destacando a responsabilidade coletiva pelo planeta, visto que o projeto é um tributo à biodiversidade brasileira que ressalta a necessidade urgente de preservação ambiental.

“Essa exposição representa mais do que apenas mostrar minhas obras, é uma grande oportunidade de compartilhar minha paixão. Após quase 30 anos na indústria química, se redescobrir com um propósito na arte tem sido uma jornada transformadora”, diz o artista. “Este trabalho é um tributo para a fauna brasileira, e é como um apelo para a preservação do meio ambiente, que ganha ainda mais importância quando se está em um espaço respeitado como esse”, finalizou.