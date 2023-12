Comissão aprova R$ 5 bi para bancar gratuidade a idosos nos transportes

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que estabelece o repasse de R$ 5 bilhões por ano aos estados para bancar a gratuidade de idosos nos transportes coletivos urbanos e metropolitanos. A transferência será feita pelo governo federal através de royalties de petróleo.

De autoria do senador Nelsinho Trad (PSD), o projeto - já aprovado no Senado - institui o Pnami (Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas), que estabelece o repasse aos estados.

Os recursos serão enviados a fundos de transporte público coletivo criados pelos entes federados, com distribuição proporcional à população maior de 65 anos de cada município. De acordo com o projeto, “o acesso à gratuidade dependerá de apresentação de documento pessoal que comprove a idade do passageiro”. A União ainda vai disponibilizar publicamente os valores transferidos para cada estado.

Em casos de municípios pertencentes a regiões metropolitanas ou regiões integradas por transporte intermunicipal, como o Grande ABC, 20% dos recursos disponibilizados pelo programa serão retidos pela União e, posteriormente, repassados aos respectivos estados.

O projeto também estabelece que os recursos necessários para custear o Pnami deverão estar presentes no orçamento da União.

Aprovada no Senado e na comissão da Câmara, a proposta tramita sob regime de urgência no Legislativo federal. Isso significa que se houver acordo entre as lideranças políticas da Câmara, o projeto poderá ser encaminhado diretamente para apreciação dos deputados no plenário, sem necessidade de passar pelas demais comissões designadas. Se confirmado o acordo entre os partidos, a proposta deve ser votado logo depois do recesso parlamentar, que se encerra em 1º de fevereiro.

O direito à gratuidade nos transportes coletivos em todo o país é garantido por lei pelo Estatuto do Idoso, que torna obrigatório o transporte público urbano e semiurbano gratuito para pessoas com 65 anos ou mais. No caso das pessoas entre 60 e 65 anos, cada estado ou município pode adotar ou não legislações específicas para estender esse direito.

CRÉDITO EXTRA

Em agosto, o governo federal liberou, através de medida provisória, R$ 2,5 bilhões a serem repassados a empresas de ônibus, a fim de custear a gratuidade do transporte público para pessoas com 65 anos ou mais nos estados e nos municípios.

A medida foi feita para compensar o fim da MP 1.134, de agosto de 2022, que concedia auxílio financeiro aos estados e municípios por esse mesmo valor. O objetivo da medida provisória, encerrada oficialmente em fevereiro deste ano pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), era desafogar as contas públicas das administrações locais.