Cachorrão faz treino aberto para ‘convocar’ torcedores

O EC São Bernardo está definitivamente em clima de Copa São Paulo. Hoje, às 19h30, o clube realiza treino aberto da equipe Sub-20 no Estádio do Baetão, com o objetivo de convocar os torcedores e os moradores da cidade para apoiarem o Cachorrão na maior competição de futebol junior do mundo.

O EC São Bernardo está no Grupo 25 da Copinha com Juventude-RS, Portuguesa Santista e Conquista-BA. A chave terá como sede o próprio Estádio do Baetão.

A diretoria do clube estipula como meta para esta edição chegar em, pelo menos, à quarta fase do torneio, o que nunca aconteceu.

A estreia do Cachorrão será no dia 3 de janeiro (quarta-feira), às 13h, contra a Portuguesa Santista. A entrada será gratuita.