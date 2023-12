Galpão ocupado pela Scania em São Bernardo é vendido por R$ 168,6 mi

O fundo VBI Logístico (LVBI11) acertou a compra do fundo detentor do galpão ocupado pela Scania, em São Bernardo, pelo valor de R$ 168,6 milhões. O imóvel tem 65 mil metros quadrados de área bruta locável, o equivalente a nove campos de futebol. Ele foi construído anos atrás exatamente para abrigar as atividades da Scania, mediante um contrato de locação que vai até 2036.

O galpão era o único ativo do fundo SBC, criado pela própria VBI Real Estate para construção do imóvel e posterior venda com ganho de capital. Para evitar um possível conflito de interesse, a transação precisou da aprovação dos cotistas, e foi baseada em um laudo confeccionado por consultoria.

O preço de aquisição das cotas do SBC correspondeu ao valor do galpão de R$ 279,2 milhões menos as dívidas do fundo, que abrangem o saldo devedor de uma operação de securitização.

Do lado do fundo VBI Logístico, os recursos utilizados para o pagamento saíram do caixa próprio (R$ 53,6 milhões) e da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários de R$ 115 milhões (a um custo de IPCA + 7,94% ao ano).

O objetivo da aquisição pelo VBI Logístico foi consolidar ativos de alta qualidade técnica nos principais mercados do Brasil, e que proporcionam maior eficiência na operação, afirmou o diretor da gestora VBI Real Estate, Alexandre Bolsoni. “Para o cotista, é um bom risco retorno, porque se trata de um ativo super premium, com rentabilidade prevista bem interessante, de 8,5% ao ano corrigido pela inflação”, disse, referindo-se ao retorno anual com aluguel perante o custo de aquisição.