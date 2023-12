Salário mínimo será de R$ 1.412 em 2024

O salário mínimo, a partir do dia 1º de janeiro, será de R$ 1.412. O valor está em decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá ser publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União.

O novo valor representa um aumento de R$ 92 ante ao atual (R$ 1.320). A valorização acima da inflação constava em medida provisória enviada por Lula em maio ao Congresso, que a aprovou em agosto. O novo valor, então, foi incluído na lei orçamentária para 2024, aprovada pelo parlamento no dia 22 de dezembro.

Em nota, o Planalto lembrou que o novo valor corresponde a um aumento de 6,97%, percentual que representa ganho real (acima da inflação) de 3%, além dos 3,85% de inflação registrados no período. Lembra também que o reajuste só foi possível devido às diretrizes do Grupo de Trabalho de Valorização do Salário Mínimo, criado em fevereiro pelo presidente Lula.

A definição do novo valor deriva de uma fórmula que havia sido adotada durante os governos anteriores do PT, com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e a variação do PIB (Produto Interno Bruto), que é a soma de todas as riquezas produzidas no País).

Pelas redes sociais, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que o salário mínimo “influencia fortemente na massa salarial, nos pisos salariais das categorias e influencia e influenciará para o futuro no processo de crescimento real dos salários”.

CESTA BÁSICA

Apesar do aumento, o valor ainda está longe do necessário para a manutenção uma residência. Segundo dados da Craisa (Companhia Regional de Abastecimento de Santo André), o grupo de 14 itens que formam a cesta básica fechou novembro em R$ 1.027, o que equivale a 72,73% do mínimo.

O Estado de São Paulo possui um salário mínimo estadual, que foi reajustado em maio pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 20%, chegando ao valor de R$ 1.550.<TL>(com Abr)