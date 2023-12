Negociação de dívida com o Paço de Diadema entra na 2ª fase, que vai até março

O programa de refinanciamento de dívidas de Diadema, o Refis 2023, entrou neste mês na sua segunda fase. A partir de agora, os contribuintes podem renegociar dívidas com a administração municipal e obter desconto de 50% para pagamentos à vista, ou parcelar o montante em até 120 vezes. As renegociações podem ser feitas até o dia 31 de março de 2024.

Aprovado pela Câmara em 1º de novembro (Lei Complementar 548/2023), o Refis oferece descontos decrescentes quanto maior o número de parcelas. Podem ser parcelados, em até 120 vezes, todos os débitos vencidos até a data da assinatura do acordo, exceto multas de trânsito.

“Na primeira fase, foram oferecidos descontos de até 90% para pagamentos à vista. Quem não conseguiu participar, agora tem essa outra oportunidade, também com descontos bastante atrativos”, disse o secretário de Finanças de Diadema, Francisco Funcia.

A aprovação do novo Refis foi necessária diante da queda de receita em 2023, estimada em cerca de R$ 200 milhões, ocasionada, entre outros fatores, pela redução no repasse de ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), reflexo de medidas adotadas pelo governo federal no segundo semestre do ano passado. A arrecadação deve ficar cerca de R$ 118 milhões abaixo do que era esperado.

O baixo dinamismo da atividade econômica em 2022 e 2023 também está gerando efeitos negativos nas transferências federais do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), cuja retração na receita está estimada em R$ 17 milhões para Diadema neste ano.

O interessado poderá fazer o acordo por meio do site https://portal.diadema.sp.gov.br/refis/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4979-3002, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou pessoalmente, na Rua Amélia Eugênia, 397, nos mesmos dias e horários.