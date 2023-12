Pitty ironiza Beyoncé, elogia Manu Gavassi e é criticada nas redes

A vinda de Beyoncé ao Brasil rendeu muitos comentários na web. Inclusive, da cantora Pitty, que ironizou a norte-americana. Elogiando Manu Gavassi nas redes sociais, ela disse que "a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno Natal".

"Estou há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu lançou um assunto(s) importantes p/ debater o feminino na arte; e a B resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (n me cancelem, eu amo, mas esse timing tá fod*)", comentou no X, antigo Twitter, na quarta-feira, 27.

O termo "Irmã Dulce" faz referência à santa de mesmo nome, conhecida pelo seu trabalho social com pessoas de baixa renda. Por isso, os usuários entenderam que Pitty criticou os trabalhos filantrópicos de Beyoncé, fundadora do projeto social BeyGOOD.

"20 anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada", completou a artista, que viu seu nome entre os mais comentados da rede social.

O Estadão tentou contato com Pitty para saber se ela gostaria de se comentar as críticas, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.