Tesouro: Expectativa de déficit para dezembro é de R$ 10 bi, diz Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, previu nesta quarta, 27, que a expectativa para o Governo Central de dezembro é algo ao redor de um déficit de R$ 10 bilhões, o que deve levar o resultado do ano a uma cifra próxima de um saldo negativo de R$ 125 bilhões. Se confirmado esse valor, de acordo com ele, o déficit primário do Tesouro representaria 1,2% do PIB.

"Este seria um resultado importante", disse, salientando o impacto fiscal ocorrido por compensação a entes em função da lei complementar 201. "Sem essa despesa, (o resultado) estaria próximo de 1%, algo bem próximo ao buscado no exercício", afirmou.

De acordo com Ceron, a busca do governo é por mudar a trajetória de deterioração fiscal, que, segundo ele, estava acontecendo. "Estamos em busca de reversão de resultados", disse, acrescentando que a busca por equilíbrio no orçamento, que tem meta de déficit zero, se dará a partir de 2024.