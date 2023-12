Titular da seleção, Ederson conquista prêmio de melhor goleiro do mundo em 2023 pela IFFHS

O brasileiro Ederson, do Manchester City e titular da seleção brasileira de Fernando Diniz, foi eleito nesta quarta-feira o melhor goleiro do mundo em 2023 pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol).

Ederson, de 30 anos, chegou ao Manchester City em 2017 e desde então sempre apareceu entre os dez melhores da lista da IFFHS. A conquista do topo, porém, só veio com a temporada praticamente perfeita do City, que conquistou a tríplice coroa (Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra) e o Mundial de Clubes, além da titularidade na seleção.

Ele é o segundo brasileiro a conquistar o prêmio. O primeiro foi Alisson, do Liverpool, em 2019. O titular do Brasil nas duas últimas Copas aparece na oitava posição na lista de 2023. O Brasil é o único país que tem dois representantes no Top 10.

Ederson totalizou 145 pontos, quase o dobro do segundo colocado, o argentino Emiliano Martinez, do Aston Villa, campeão da Copa do Mundo do Catar, que teve 76. O belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, ficou em terceiro lugar, com 73.

Confira os melhores goleiros de 2023 pela IFFHS:

1º - Ederson (Brasil), do Manchester City

2º - Emiliano Martinez (Argentina), do Aston Villa

3º - Thibaut Courtois (Bélgica), do Real Madrid

4º - Marc-Andre Ter Stegen (Alemanha), do Barcelona

5º - Jan Oblak (Eslovênia), do Atlético de Madri

6º - Gianluigi Donnarumma (Itália), do PSG

7º - Yassine Bounou (Marrocos), do Sevilla/Al Hilal

8º - Alisson (Brasil), do Liverpool

9º - Andre Onana (Camarões), da Inter de Milão/Manchester United

10º - Mike Maignan (França), do Milan