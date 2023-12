Aniversário de padre Júlio Lancelotti mobiliza Lula e aliados nas redes sociais

O aniversário de 75 anos do padre Júlio Lancellotti, famoso por organizar ações de assistência a pessoas em situação de rua em São Paulo, mobilizou nas redes sociais o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e alguns de seus aliados nesta quarta-feira, 27.

O sacerdote é próximo do atual governo. Em 11 de dezembro, ele discursou no Palácio do Planalto em cerimônia de lançamento do Plano Ruas Visíveis - voltada à população sem casa. Antes, em setembro, recebeu a medalha de Ordem do Mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

"Hoje é aniversário do querido amigo padre Júlio. Um homem que representa em seus atos os valores humanistas do cristianismo. Desejo muita saúde e disposição para seguir lutando pelos que mais precisam. Um abraço", escreveu Lula em seu perfil no X, novo nome do Twitter.

"Esse dia é seu, companheiro. A sua luta pelos direitos humanos é algo que nos enche de orgulho. Andamos juntos na luta!", escreveu o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais), depois de dizer que conhece o sacerdote há décadas. "São 75 anos de muita luta, heroísmo e vontade de transformar o Brasil em um mundo melhor", afirmou o ministro.

"Hoje celebramos a vida deste ser humano excepcional, que nos serve de inspiração ao colocar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo em prática com suas ações diárias", escreveu o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues. A ministra Sonia Guajajara (Povos Indígenas), chamou o padre de "grande homem, inspiração na defesa dos mais pobres".