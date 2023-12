Ao som de Evidências, Chitãozinho & Xororó comandarão contagem regressiva de Ano Novo na Avenida Paulista

Com evento tradicional, a contagem regressiva para a chegada de Ano Novo na Avenida Paulista, em São Paulo, será feita ao som do sucesso nacional Evidências da da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó, uma das principais atrações do evento.

Com uma programação pra lá de especial, a celebração deste ano dará início as comemorações dos 470 anos da cidade de São Paulo. Nesta edição que dará boas-vindas à 2024, o palco do evento contará com referências de lugares icônicos da cidade, como a Estação da Luz e a Catedral da Sé.

Para quem não sabe, a celebração ainda ainda terá shows inéditos de Zezé Di Camargo, Ton Carfi e Paloma Possi, Claudia Leitte, DJ Cranmarry, Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre e o Baile do Simonal, que convida Léo Maia, Ellen Oléria e Ivo Meirelles.

O palco para a festa será localizado entre as ruas Haddock Lobo e a Bela Cintra e começou a ser montado no início de dezembro. Pelo cronograma, a parte estrutural será concluída nesta quarta-feira, dia 27.