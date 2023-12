Vítima de racismo, Cacau Protásio fala sobre condenação de bombeiros que a atacaram

Cacau Protásio desabafou nesta quarta-feira, dia 27, com seus seguidores sobre os ataques preconceituosos que sofreu durante a gravação do filme Juntos e Enrolados, em 2019.

Nesta semana, a justiça obrigou que o estado do Rio de Janeiro pague uma indenização de 80 mil reais para a atriz. Na época das gravações do longa, em uma filmagem no batalhão do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, um vídeo de um agente proferindo insultos à atriz viralizou. Ele dizia:

-Gorda, preta, filha da p*** (?) Uma bucha de canhão daquela.

Após o vídeo vir à tona, o Corpo de Bombeiros disse que não compactuava com qualquer ato discriminatório e que havia identificado os agentes que estavam na filmagem, os punindo.

Após a decisão da justiça nesta semana, Cacau questionou o tratamento desigual entre pessoas pretas e brancos e desabafou:

-Tenho que provar que sou boa todos os dias. Tenho que falar baixo senão sou chamada de agressiva ou barraqueira. Se sou injustiçada, ofendida, agredida? eu ainda estou errada. Pagam pra assistir a comediante branca, [mas] são poucos que pagam pra assistir a uma preta.