Bianca Coimbra sai em defesa de Neymar Jr. e esclarece: Eles estavam cantando para mim

Neymar Jr. se tornou um dos assuntos do momento após um vídeo em que aparece cantando uma música sobre traição viralizar nas redes sociais. No entanto, Bianca Coimbra decidiu sair em defesa do jogador de futebol e explicou o que realmente aconteceu.

O atleta estava curtindo o cruzeiro Ney Em Alto Mar e cantou a música Set dos Casados com amigos. No entanto, no vídeo é possível ouvir alguém mudando a letra de fui dar um perdido com os amigos e a cunhada apareceu para fui dar um perdido com os amigos e a Bianca apareceu.

Como o nome da irmã de Bruna Biancardi é Bianca, uma polêmica foi gerada. Após perceber a repercussão do vídeo, Coimbra fez questão de usar as redes sociais para esclarecer que a pessoa mencionada na canção era, na verdade, ela:

- Pegaram um vídeo que eu postei ontem do Ney com o Cris, cantando junto com as crianças e mudaram ele completamente de contexto. O Cris estava me zoando cantando para mim, meu nome, Bianca, e o Ney estava abraçado, brincando com ele, as crianças estavam cantando também, a gente estava em família, curtindo. Pegaram só a parte que o Cris fala o meu nome e mudaram como se o Ney estivesse cantando a música para a Bia, irmã da Bru.

A esposa e Cris Guedes ainda deixou um comentário em uma publicação dizendo:

Eles estavam cantando para mim. Ele e meu marido, porque ele me chama de cunhada e estávamos brincando com isso.