Família Raia tem sete malas extraviadas em viagem à Espanha e vão à justiça

Claudia Raia e os filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e até o bebê Luca, nascido em fevereiro de 2023, estão processando as empresas aéreas Latam e Iberia, de acordo com o jornal O Globo. A família pede uma indenização de 60 mil reais pelo problemas ocorridos na viagem rumo à Espanha, que aconteceu em agosto.

Todas as sete malas levadas por eles foram extraviadas durante o voo que saiu de São Paulo com destino a Madri. Elas foram entregues um dia depois, enquanto a de Enzo só foi encontrada dois dias após a chegada. Pela demora, a família precisou comprar objetos de primeira necessidade até que as malas fossem devolvidas