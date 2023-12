Maria Fernanda Cândido anuncia retorno às novelas após seis anos: Oportunidade incrível de me reconectar

Ela está de volta! Após seis anos fora das telinhas, Maria Fernanda Cândido fará o seu retorno às novelas.

O último trabalho da atriz na TV Globo foi em A Força do Querer, de 2017. Agora, ela integra o elenco do remake de Renascer, próxima trama das nove. Na história, Cândido vai interpretar Cândida (bem parecido com seu nome, né!), uma viúva, dona de fazenda, que está quase declarando falência.

Estou radiante em compartilhar minha participação especial na nova novela da Globo, o remake de Renascer. Este projeto, um verdadeiro presente do diretor-geral Gustavo Fernandez, é uma oportunidade incrível de me reconectar com o universo de Benedito Ruy Barbosa, um autor tão fundamental em minha trajetória. Interpretarei Cândida, uma personagem inspiradora e dedicada à preservação do meio ambiente. É uma honra dar vida a uma figura tão significativa e atual, disse nas redes sociais.

E completou:

Estou especialmente entusiasmada por contracenar pela primeira vez com Humberto Carrão, cujo trabalho sempre admirei, e agora tenho a alegria de atuar ao seu lado enquanto ele interpreta José Inocêncio. Também estou encantada por conhecer e trabalhar com Edvana Carvalho, uma atriz baiana talentosa e querida. Além disso, é um prazer imenso reencontrar parceiros de cena como Enrique Díaz e Chico Díaz, com quem já compartilhei trabalhos maravilhosos. Cada momento no set foi uma experiência enriquecedora, e estou ansiosa para que todos vocês vejam o resultado desse trabalho que realizamos com tanto carinho e dedicação.

A personagem de Cândido é nova na trama, ou seja, não aparece na versão original, exibida em 1993.