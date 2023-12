MC Mirella rebate críticas após postagens do nascimento da filha: Esse é meu jeito

MC Mirella não gostou nada das críticas de que estava postando muitos detalhes do processo de nascimento da sua filha.

A cantora, que deu à luz Serena na última terça-feira, dia 26, compartilhou vários vídeos e fotos no hospital. Ela chegou inclusive a fazer uma publicidade para um jogo de apostas enquanto estava no quarto do centro médico.

Mirella explicou que não vai mudar essa postura, porque essa é a forma que ela se relaciona com as redes sociais:

- Eu sei que muitas pessoas não são acostumadas a esse tipo de coisa, ou muita gente não me conhece e não me acompanhava. Esse é meu jeito, minha vida é um livro aberto, eu posto realmente tudo.

A cantora ainda acrescentou:

-Para mim, não é nenhum problema eu trabalhar daqui ou de lá. Não vejo nenhum problema em trabalhar. Não estou morrendo.