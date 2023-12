No cruzeiro do Neymar, Virginia Fonseca reclama de sinal de internet

Perrengue de influenciador! Virginia Fonseca não gostou muito do sinal de internet do cruzeiro do Neymar, e reclamou sobre não ter conseguido publicar alguns Stories, que estavam há horas carregando. Pouco tempo depois, a influenciadora disse que, apesar do seu sumiço, muitas pessoas postaram vídeos dela.

- Cheguei agora no quarto, lá não pegava internet. Meus stories foram postar agora [riso sem graça], disse.

Na primeira noite em alto mar, na última terça-feira, dia 26, Virginia usou um vestido vazado na cintura e no tronco, preto e com detalhes coloridos, com fenda na saia curta.

Partiu, hoje é dia de festa bebê, escreveu.

A influenciadora está no navio junto com o marido, Zé Felipe. Além dos famosos como Gracyanne Barbosa e Belo, Gabi Martins e Rafaella Sanos, entre outros muitos que embarcaram em Santos, São Paulo, para os três dias de festas e shows, entre os dias 26 e 29 de dezembro.