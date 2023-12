Eita! Poliana Rocha explica o por quê de ter perdoado traições de Leonardo

Em uma resposta sincera para seus seguidores, Poliana Rocha revelou o por quê de ter perdoado traições do seu esposo, o cantor Leonardo.

A jornalista explicou que, por causa de um histórico familiar sem a presença de um pai, seu sonho sempre foi ter uma família com pai, mãe e filhos:

Fui criada sem um pai e o sonho da minha vida sempre foi ter uma família (pai, mãe e filhos)! Acabei passando por muitas situações difíceis para deixar minha família construída e unida!

Essa não é a primeira vez que Poliana foi questionada por seguidores a respeito das traições do cantor.

Leonardo tem um filho, Matheus Vargas, que nasceu com um mês de diferença de Zé Felipe. Matheus é fruto de uma relação extraconjugal do sertanejo que na época já estava casado com Poliana.

Após essa traição, o casal chegou a ficar um tempo separado. Foi neste momento que Leonardo se envolveu com Naira Ávila, mãe de João Guilherme.