Antes de morrer, Lee Sun-kyun, astro de Parasita, foi interrogado por 19 horas na véspera de Natal

Os fãs de Lee Sun-kyun levaram um baita susto nesta quarta-feira, dia 27. Isso porque o astro de Parasita, filme vencedor do Oscar de 2020, foi encontrado morto aos 48 anos de idade, dentro de um carro na Coreia do Sul.

Acontece que os últimos momentos de vida do ator foram um tanto quanto perturbadores. De acordo com a agência de notícias Yonhap, Lee foi interrogado por 19 horas na véspera de Natal por suposto uso de maconha e outras drogas ilícitas.

Sinto que é um pouco tarde, mas terminei o interrogatório da polícia sobre o caso de chantagem. Espero que a polícia determine sabiamente quais declarações são mais confiáveis entre as minhas e as dos chantagistas, tinha dito o astro à imprensa local assim que saiu do interrogatório.

Lee estava sendo acusado de usar as substâncias ilegais dentro da casa de uma recepcionista que trabalhava em um bar em Seul. Em outubro deste ano, o ator havia processado duas pessoas, incluindo a tal recepcionista, após elas o chantagearem falando que iriam vazar as notícias de seu vício em drogas.