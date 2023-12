Antonio Vanzella. O trovador. Hoje nome de biblioteca. Que pode também ser de trovas...

E ao inaugurar a Biblioteca Antonio Vanzella, Luiz José Moreira Salata e companheiros traduziram concretamente o reconhecimento a um dos membros mais apaixonados pela causa ítalo-italiana.

Antonio Vanzella também era trovador, e em 2009 tinha uma de suas trovas premiadas em Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

Saudade, lembrança acesa,

não de um amor que passou,

mas, sim, com toda certeza,

daquele amor que ficou!...

UMA IDEIA

Amigo Salata, São Bernardo e o Grande ABC são ricos em trovadores. Que tal a gente reunir o maior número possível de trovas, publicadas ou não, para um cantinho na Biblioteca Antonio Vanzella?

Trovadores do Grande ABC, enviem suas trovas que “Memória” publica e repassa à Brasilitália.

Pela união de dois povos

Elci Stahlschimidt Vanzella (*)

Em meu nome, de meus filhos e de toda a família Vanzella, gostaria de expressar minha gratidão por esta honrosa homenagem ao meu marido.

Acompanhei de perto o entusiasmo que ele sempre manifestou a tudo que se relacionava à Brasilitália. Desde sua fundação em 1974, ele dedicou-se com paixão e alegria a esta entidade, seja na formulação do estatuto, na criação do coral ou nas inúmeras ações e iniciativas subsequentes. Esses esforços não eram apenas atos de compromisso, mas expressões genuínas de seu amor pela cultura italiana.

Estou convencida de que, se ele estivesse aqui hoje, estaria transbordando de felicidade por esta homenagem. Ele nutria uma devoção especial por eventos culturais, em particular aqueles que celebravam suas raízes italianas. Seu amor pela Itália era palpável em sua apreciação pelas músicas, poesias e tradições que tanto prezava.

A paixão dele pelos livros e pela literatura era profunda. Assim, não há forma mais adequada de honrar sua dedicação à Brasilitália do que imortalizar o seu nome nesta biblioteca que inauguramos hoje.

Estou segura que o presidente, Dr. Salata, e todos os membros da diretoria, juntamente com os associados, estão preservando e cultivando com a mesma devoção e empenho a missão desta magnífica entidade. Ela representa não apenas os italianos e seus descendentes em nossa Nação, mas também o espírito de apreciação cultural e de união dos dois povos.

(*) Discurso pronunciado na noite de 14 de dezembro de 2023 por ocasião da inauguração, pela Sociedade Cultural Brasilitália, de São Bernardo, da Biblioteca Antonio Vanzella, aberta a todos os interessados.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

ANTONIO VANZELLA. Nas rugas do meu passado/ vejo as sombras do desgosto/ fugindo em passo apressado/ ao ver a luz de teu rosto (São Bernardo, 1986)

NAS ONDAS DO RÁDIO

Para esquecer 2023.

Suas guerras.

Suas desventuras.

Um pouco de alegria.

Texto: Milton Parron

O programa Memória deste final de semana coincide com o último dia do ano. 2023 teve muitos motivos para ser esquecido, muitas notícias ruins a começar pelo desemprego, pela onda de violência insuportável que se estabeleceu em cidades grandes, médias e pequenas, disparada nos preços dos combustíveis carregando consigo uma onda altista sobre todos os bens de consumo.

No plano internacional, por falta de uma, duas guerras pelas quais nós que nada temos a ver com a estupidez daqueles que as alimentam, também pagamos o devido preço.

Portanto, o que a gente espera é que 2024 seja um ano abençoado, totalmente diferente desse que está terminando.

Em vez de lágrimas muitos risos e nessa linha de raciocínio a produção do Memória decidiu encerrar 2023 e iniciar 2024 com muitas gargalhadas. Para isso foram selecionados trechos de apresentações de três dos maiores comediantes do mundo, além de dois personagens de um programa de televisão de enorme audiência no Brasil nos anos 60. Quem ouvir, não se arrependerá!

EM PAUTA. Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Em cartaz, o riso. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (mais ou menos); amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 22, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Uma retrospectiva do ano. Apresentação: José Clóvis; produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

Na virada do ano, o canto alegre de uma Itália sempre presente. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 30 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8583

MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) aprova quatro medidas provisórias que elevam impostos. Salários acima de 10 mil dólares pagarão 35% de Imposto de Renda.

EDITORIAL – O Consórcio dos Prefeitos tem como desafio mudar o novo critério de repasse do ICMS.

CULTURA & LAZER – Região vai lançar brasilianista. John French, amigo da Memória, publicava um livro hoje clássico, “ABC dos Trabalhadores”.

POLÍCIA – Detentos cavam o maior túnel do ano (1994) na cadeia de São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em 30 de dezembro fazem aniversário 62 municípios, 16 em São Paulo: Barrinha, Brejo Alegre, Caiabu, Canas, Charqueada, Divinolândia, Florínia, Glicério, Icém, Igaratá, Ipiguá, Lupércio, Nova Europa, Platina, Riversul e Vargem.

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 11

Maria, José e o menino Jesus

Autor: Ronan, artista plástico.

Colaboração: Ação Social Cristo Rei (Projeto Social). Adolescentes e jovens atendidos na oficina de grafite.

Em exposição na Matriz de Rio Grande da Serra.