A história brasileira... ...nas lembranças de uma militante. Do sertão nordestino... ...à América Latina. E a chegada ao Grande ABC.

“Belíssima homenagem ao Sr. Natal Vertamatti (100 anos de idade no dia 26 último), que foi chefe do meu pai na fábrica de móveis do Piotti Setti, e no programa da semana passada no "Momento Tantti Auguri" foi homenageado com um breve relato de sua trajetória... Bravíssimo”.

Marquitho Riotto, apresentador do programa “Canta Itália”.

Izabel Bazzo é a convidada desta semana do programa “Memória na TV”, do Diário. Ela narra como escreveu “Alma Militante – A luta diária pela transformação social” (Scortecci Editora).

Trata-se de um livro humano, sem ser piegas, que fala da luta na chamada igreja progressista e de assuntos como família, usos e costumes do povo brasileiro, suas incursões pela Argentina e Panamá, o tempo em que morou na Zona Leste de São Paulo, a vinda para Santo André, o trabalho social em espaços populares como Vila Esperança e Limpão, ambos em São Bernardo, a atuação junto à MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos.

Um destaque: a profissão de costureira. “A costureira é muito importante. Uma arte. Elas desenham, cortam, costuram, bordam, vestem todo mundo”, conta Izabel no programa.

“Por outro lado, entra a questão do machismo e a desvalorização econômica”, completa a entrevistada.

Izabel fala da sua experiência junto à JAC (Juventude Agrária Católica), a versão rural das urbanas JOC e JUC. E o livro “Alma Militante” traz conteúdos do interior nordestino, inclusive com receitas culinárias típicas do sertão.

A seleção de fotos é significativa e a mensagem final, inspiradora.

NO AR

A entrevista completa de Izabel Oliveira de Mendonça Bazzo está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no “face” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Projeto Memória/divulgação

A MILITANTE. Izabel no estúdio do Diário, no final dos anos 60 com as colegas da JAC em Teofilândia (BA) e em 1996, discursando na inauguração da sede própria do Sindicato das Costureiras do Grande ABC, em Santo André: todos nós devemos escrever a nossa história, infelizmente são poucas as mulheres que têm essa oportunidade de escrever contando as suas experiências

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 29 de dezembro de 1993 – ano 36, edição 8582

MANCHETE – Relatório condena Ibsen Pinheiro (deputado). CPI do orçamento vai fazer arrastão.

GRANDE ABC – Prefeitos vão a Fleury (governador) para rever ICMS.

CULTURA & LAZER – Nair Lacerda, a mãe de todas as traduções. Residente em Santo André, a tradutora de “As Mil e uma Noites” e criadora da primeira biblioteca pública da cidade, chegava aos 90 anos.

Reportagem: Flavia Benvenga.

Grande ABC e Você

Os bailes do Réveillon, os cavalheiros de terno e gravata, as damas de longo. Tempos de elegância e glamour.

Pereira relembra: “Em 1976 convidei uma jovem para dançar. No final do ano estávamos unidos em matrimônio. E lá se vão 47 anos de união neste 30 de dezembro de 2023”.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira, a jovem tirada num baile inesquecível. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

EM 29 DE DEZEMBRO DE...

1953 – Convenção municipal em Santo André posicionava-se contra a carestia (inflação).

1973 – Cessna caia em São Bernardo e seus quatro ocupantes morrem.

Lojas Garbo venciam concurso de vitrines de Natal em São Bernardo; Drogan em segundo e Clipper em terceiro.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em 29 de dezembro fazem aniversário 43 municípios, entre os quais Avanhandava, no Estado de São Paulo.

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - 10

A simplicidade do presépio e a leveza do papel. Autoras: professora Damiana e Geru Madeira (na foto), da capela Nossa Senhora Aparecida. Em exposição na Paróquia de Rio Grande da Serra.