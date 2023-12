Obituário - 28 de dezembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Hilda Alves de Lima, 90. Natural de São João (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Peduti Perroni, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Ercílio Torini, 87. Natural de Brotas (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joaninha Izabel Sanches Oliveira Gagliotti, 87. Natural de Mairinque (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Daniel Garcia, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Pereira da Silva, 75. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Luque, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23. Memorial Phoenix.

Sérgio Bacilieri, 68. Natural de São Jorge (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fátima Mandarano da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Cristiane Benck Luquiari, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alice, em Santo André. Operadora de telemarketing. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson Serafim, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Autônomo. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir dos Santos Júnior, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Ajudante. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Regina Aparecida Gabriel de Abreu, 75. Natural de Jardinópolis (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Dalva de Vasconcellos Santos, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Lindolfo Garcia, 81. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Edna Ferreira da Silva Lopes, 78. Natural de Guaira (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 23, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vitorino Ferreira dos Santos, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sônia Aparecida Alvares Sanches, 71. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 19. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Marisa de Sant’Ana Frota, 61. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 23, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Olímpio Cavicchio Neto, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Elaine Cristina Ilario Bordim, 49. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Júlia Cryslenn Freitas Lima, 20. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano, Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Tarcilio Monteiro, 92. Natural de São Bento do Sapucaí (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 23, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Maria Joanna Pereira, 87. Natural de Carmo do Rio Claro (MG). Residia no bairro Americanópolis, na Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisca Silva Santos, 75. Natural de Lençóis (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Hildo José dos Santos, 70. Natural de Ubaitaba (Bahia). Residia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Adilson Santos, 39. Natural de São José da Tapera (Alagoas). Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

José Carlos Vital Galindo, 66. Natural de Júlio Mesquita (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23, em Diadema. Vale dos Pinheirais.