Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido litoral

De acordo com última atualização da Ecovias, a Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, tem congestionamento do km 30 ao km 43. Na mesma Imigrantes, sentido capital, o tráfego congestionado é do km 62 ao km 50. Enquanto na Anchieta, sentido litoral, o congestionamento persiste do km 26 ao km 31. Há, também, um tráfego congestionado na Cônego Domênico Rangoni, sentido litoral, do km 266 ao km 248.

Além disso, na Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, o congestionamento é do km 276 ao km 274 e do km 270 ao km 274. Segundo a companhia, todos os trechos apresentam tal cenário pelo alto fluxo de veículos da temporada.

Vale destacar que o SAI está em Operação Descida 7X3. Com a medida, o motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral. Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.

ATENÇÃO DIRECIONADA AO ANO NOVO

Desde à 0h de terça-feira (26), quando se iniciou a contagem, mais de 135 mil veículos seguiram em direção à Baixada Santista. No sentido São Paulo, a Ecovias registrou a passagem de mais de 90,6 mil veículos. Já na última hora, desceram mais de 6,4 mil veículos e subiram mais de 2,8 mil veículos.