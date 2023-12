Marco Pigossi se casa no civil com cineasta italiano em São Paulo

Oficializaram! Marco Pigossi e o cineasta italiano Marco Calvani se casaram no civil na última terça-feira, dia 26, na zona oeste da capital paulista, segundo o portal de entretenimento da Band. A cerimônia aconteceu no apartamento do ator.

Recentemente, em entrevista ao jornal O Globo, Pigossi falou sobre os planos de se casar.

- Temos uma relação muito bacana e estamos bem felizes. Temos um documento assinado que formaliza o nosso relacionamento. E fazemos planos de um casamento, mas ainda nada concreto. Vai ficar mais para frente, disse.

Os dois estão juntos há três anos, mas o relacionamento só se tornou público em novembro de 2021. Na época, o ator agradeceu o apoio do público:

Sobre existir e resistir. Em relação as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito., escreveu em uma publicação no Instagram logo quando assumiu Calvani.