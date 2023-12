Roberta Miranda sofre acidente de carro e veículo fica destruído: - Bati a cabeça no volante

Susto! Roberta Miranda preocupou seus seguidores ao avisar que sofreu um acidente de carro. Enquanto estava parada no trânsito, a cantora foi surpreendida por outro motorista que colidiu contra seu veículo. Roberta disse que devido ao impacto bateu a cabeça no volante, mas que nada mais grave aconteceu.

Após o ocorrido, a artista mostrou a situação do outro carro em suas redes sociais, com o para-choque todo destruído. No aviso, Roberta explicou o que aconteceu e tranquilizou os fãs:

- Olha aqui, galera! Isso aqui só realmente Deus, porque o cara meteu aqui? Bateu no meu carro. Bati com a cabeça no volante. O cara arrebentou o carro dele entrando no meu carro por trás e o carro estava parado. Infelizmente isso aconteceu, mas está tudo bem, só o nervoso mesmo, esclareceu.

No momento do acidente, a cantora estava com outros familiares dentro do carro, mas todos estão bem:

- Obrigada pelas orações e energia positiva. Gratidão mesmo! O susto foi grande, encerrou.