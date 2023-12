Em Diadema, Parque dos Jesuítas reabre nesta quarta-feira

O Parque Pousada dos Jesuítas, no Centro de Diadema, reabre ao público nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro. O equipamento foi fechado provisória e preventivamente para que pudesse ser realizada limpeza nos espaços após a chuva do último sábado, dia 23 de dezembro.

As equipes de manutenção da Prefeitura de Diadema trabalharam com agilidade a fim de garantir o uso do equipamento de lazer para a população da cidade.

O Parque Pousada dos Jesuítas, que foi reaberto no dia 17 de dezembro após passar 10 anos fora de uso, funciona diariamente, das 7h às 18 horas.

Estrutura

Localizado na Rua Professora Vitalina Caiaffa Esquivel, o parque tem 27.500 m² de área, oferece lago e arquibancada em mosaico português, playground infantil e sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência, nova rede de iluminação pública, trilhas e escadarias recuperadas, ponte de madeira sobre o espelho d’água e fonte ativada por bomba hidráulica, além de concha acústica para atividades culturais.

Feriado

O Parque não funciona no dia 31 de dezembro a partir das 12h e reabre na terça-feira (02/01), às 7h. Nos demais dias, funciona das 7h às 18h.