GCM de Ribeirão presta homenagem ao cão Spike, que integrava corporação

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires prestou a última homenagem ao cão K9 Spike, que morreu durante o fim de semana, em cerimônia que ocorreu na base da Guarda na manhã desta terça-feira (26). O cachorro sofreu uma torção gástrica e será cremado ainda hoje.

Em uma cerimônia marcada por forte emoção entre os agentes de segurança que formam a GCM, Spike recebeu tratamento especial, com colegas prestando continência e realizando cortejo pelas ruas de Ribeirão Pires. Prefeito da Estância, Guto Volpi, também compareceu.

Entre os abraços e as lágrimas dos colegas que integram a corporação, o GCM Gilberto de Souza era um dos mais abatidos. Ainda que quisesse esconder o pranto, o guarda não resistiu quando teve que carregar Spike até o carro que levaria o cão pelas ruas da Estância, e chorou copiosamente. O guarda era o companheiro do animal na GCM e atuavam no GOC (Grupo de Operações com Cães).

“É sempre uma dor perder um colega, um amigo. Acompanhei o Spike desde seus primeiros dias. Atuei junto dele para que se tornasse um cão especial, que colaborasse com nossa corporação. Infelizmente ele nos deixou. Mas, sem dúvida, Spike deixa um legado gigante”, declarou Souza, em meio às lágrimas.

Spike era conhecido por ser o único cão do Grande ABC especializado somente em atuar na busca de pessoas desaparecidas. Há outros cachorros na região que também realizam esse tipo de busca, mas a atividade é dividida também no rastreamento de entorpecentes.

Uma das funções que fez de Spike ser conhecido no município, era a participação em palestras realizadas pela GCM. Muito querido pelas crianças, o cachorro sempre recebia carinhos de parte dos espectadores que participavam dos encontros. Da raça Bloodhound, o animal era conhecido por ser dócil e brincalhão.

Homenagem póstuma– Durante a cerimônia, o prefeito Guto Volpi declarou que irá pedir para que seja construído uma estátua de Spike, que ficará na base da GCM. A ideia é que as cinzas do cão, após ser cremado, sejam depositadas dentro do busto do cachorro.

“Spike realizou ótimos serviços à nossa cidade. Temos que reconhecer a atuação brilhante do cão. Por isso, vou pedir para que ele seja eternizado, com uma estátua, aqui na base da GCM”, declarou o prefeito.