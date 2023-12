Fernanda Paes Leme anuncia saída do podcast Quem Pode, Pod: Me despeço

Fernanda Paes Leme pegou os fãs do podcast Quem Pode, Pod de surpresa na noite da última terça-feira, dia 26, ao anunciar sua saída do projeto. Pois é, ao encerrar o programa mais uma vez ao lado de Giovanna Ewbank, a influenciadora deu a notícia aos seguidores.

- Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim profissional e pessoalmente. O Quem Pode, Pod foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, com certeza. Eu refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro.

Fernanda ainda agradeceu o convite de Giovanna para participar do podcast. Vale lembrar que ela está grávida do primeiro filho.

- Muito obrigada por ter me chamado, muito obrigada por tanto. Esse sucesso é nosso e é uma soma de fatores que contribuíram para que a gente chegasse até aqui, nesse topo. Eu tô vibrando esse fim com a mesma emoção e frio na barriga de quando começou, porque é um fim e o início de uma vida nova, de mais uma vida que está chegando e a gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu sei que o Quem Pode, Pod é minha casa e que as portas estão sempre abertas. Hoje eu me despeço e agradeço, primeiro a Gioh, aos convidados que passaram por aqui, ao público e a toda essa equipe incrível por trás das câmeras. Agradeço também ao meu noivo o Victor que sempre me apoiou e incentivou. Estou muito feliz e honrada de ter podido fazer parte disso.

Mas não é o fim da dupla não, viu? Sem maiores detalhes, Fernanda confirmou que as duas apresentarão uma espécie de spin-off do podcast na TV Globo:

- A gente vai começar a gravar uma coisa nova, que é fruto disso que a gente construiu juntas. O Quem Pode, Pod vai ter uma sequência, um spin-off, a gente vai [lançar] o Quem Não Pode se Sacode.