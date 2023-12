Ator de Parasita, Lee Sun-kyun é encontrado morto aos 48 anos de idade

Muitas celebridades nos deixaram no ano de 2023. Lee Sun-kyun, que fez parte do elenco do filme Parasita, foi encontrado morto aos 48 anos de idade.

Segundo informações da Reuters, as autoridades encontraram o consagrado ator sul-coreano durante uma busca por ele após serem notificados de seu desaparecimento.

O manager do artista supostamente chamou a polícia para informar que Sun-kyun havia saído de casa e deixado o que parecia ser um bilhete suicida. O famoso estava sob investigação do governo sul-coreano por uso ilegal de drogas e havia chegado a ser interrogado três vezes. Ele deixa a esposa e dois filhos.