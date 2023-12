Charge - 27 de dezembro de 2023

Dos 34.540 presos liberados na saída temporária de fim de ano, a popular ‘saidinha’, apenas um é do Grande ABC. Segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o Poder Judiciário autorizou a liberação de apenas um detento no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Diadema. No total, 2.904 reclusos estão distribuídos nos CDPs da região: Santo André (626), São Bernardo (709), Diadema (777) e Mauá (792).

Segundo a SAP, o Poder Judiciário é responsável pelas concessões das saídas temporárias. O benefício é previsto na Lei de Execução Penal e com as datas reguladas – quatro vezes ao ano – no Estado de São Paulo, conforme portaria 02/2019 do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal). “É importante lembrar que quando o preso não retorna à unidade prisional, é considerado foragido e perde automaticamente o benefício do regime semiaberto, ou seja, quando recapturado, volta ao regime fechado”, explica a SAP.