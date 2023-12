Detroit Pistons perde do Brooklyn Nets e atinge recorde de 27 derrotas consecutivas

O Detroit Pistons estabeleceu um recorde de temporada única da NBA com a 27ª derrota consecutiva na noite de terça-feira, com Cam Johnson marcando 24 pontos e Mikal Bridges somando 21 para levar o Brooklyn Nets à vitória por 118 a 112.

Cade Cunningham marcou 41 pontos, mas os Pistons empataram com o Cleveland Cavaliers de 2010-11 e o Philadelphia 76ers de 2013-14. Os 76ers detêm a marca geral de 28 derrotas, que começou na temporada 2014-15 e se estendeu até 2015-16.

Cunningham marcou 37 pontos no segundo tempo e acertou 15 de 21 arremessos de quadra, mas Bojan Bogdanovic foi o único outro jogador dos Pistons com mais de 15 pontos.

O Detroit Pistons é o lanterna da Conferência Leste com duas vitórias em 30 jogos, enquanto o Brooklyn Nets é o nono colocado, com 15 vitórias e 15 derrotas.

Em Oklahoma, o time da casa venceu por 129 a 106 o Minnesota Timberwolves, com 34 pontos de Shai Gilgeous-Alexander, 21 de Jalen Williams. Chet Holmgren e Lu Dort somaram 20 pontos cada um para o Thunder

Josh Giddey voltou ao time titular do Thunder depois de perder um jogo devido a uma torção no tornozelo esquerdo. Ele terminou com 10 pontos.

Oklahoma é o terceiro do Oeste, com 19 vitórias e nove derrotas. Minessota continua em primeiro com 22 triunfos em 29 jogos.

Em Washington, os Wizards perderam, por 119 a 127 para o Orlando Magic. Franz Wagner fez 28 pontos, nove assistências e oito rebotes, enquanto Anthony Black marcou 23 pontos, o melhor desempenho da carreira.

Paolo Banchero superou um início lento para terminar com 24 pontos e oito assistências. Jalen Suggs voltou de uma ausência de dois jogos devido a uma lesão no pulso esquerdo para marcar 11.

Jordan Poole anotou 30 pontos para liderar os Wizards, que perderam quatro dos últimos cinco jogos, e Tyus Jones somou 22.

O Wasshington Wizards soma apenas cinco vitórias, em 29 jogos, e está na 14ª colocação no Leste. Já o Orlando Magic, com 18 vitórias e 11 derrotas, é o quarto colocado.

Confira os resultados da noite de terça-feira:

Detroit Pistons 112 x 118 Brooklyn Nets

Washington Wizards 119 x 127 Orlando Magic

Chicago Bulls 118 x 113 Atlanta Hawks

Houston Rockets 117 x 123 Indiana Pacers

New Orleans Pelicans 115 x 116 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 129 x 106 Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs 118 x 130 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 130 x 113 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 113 x 104 Cleveland Cavaliers

Acompanhe os jogos desta quarta:

Orlando Magic x Philadelphia 76ers

Washington Wizards x Toronto Raptors

Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x New York Knicks

Dallas Mavericks x Cleveland Cavaliers