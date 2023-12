Pelo terceiro mês consecutivo, casos de roubo caem na região

Pelo terceiro mês consecutivo, os casos de roubo de veículos tiveram queda nos municípios do Grande ABC. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), no mês passado foram registrados 412 ocorrências, ante 444 em setembro e 419 em outubro.



Na comparação anual, as ocorrências tiveram reduziram 34,1%. Em novembro de 2022, as delegacias da região contabilizaram 626 casos de roubo de veículos. Mesmo em queda, o mês que registrou o menor número de notificações deste tipo de delito foi em junho, com 347.



Na prática, é como se em novembro do ano passado, 20 veículos foram roubados por dia no Grande ABC, enquanto neste ano, a média, foi de 13 automóveis subtraídos todos os dias no mês passado.



Em um ano, outros crimes contra o patrimônio também registraram diminuição no Grande ABC. O furto de veículos caiu 22,8%, e passou de 1.008 registros em novembro de 2022 para 778 no mês passado. O roubo geral teve queda de 27,6%, com 2.057 notificações no ano passado para 1.488 em 2023. (Veja dados na tabela acima)



Furto geral, quando ocorre a subtração de algum item sem o uso de ameaça ou violência, apresentou leve alta no período. O número de casos cresceu 0,8%, ou seja, em 2022 foram 2.245 ocorrências, e neste ano as vítimas notificaram 2.265 ocorrências na região.

DELITOS CONTRA A VIDA

Se por um lado o número de casos de crimes contra o patrimônio reduziram na região, os delitos contra a vida, como estupro e lesão corporal, tiveram alta. As vítimas de violência sexual registraram, em novembro deste ano, 56 BOs (Boletins de Ocorrência) de estupro, ante 36 em 2022 - aumento de 55,6% no período.



O cenário regional é alarmante, isso porque, no primeiro semestre de 2023, foi contabilizado o maior número de estupros desde o início da série histórica, em 2001. De janeiro a junho foram notificados 308 casos de violência sexual no Grande ABC – o maior registro em 23 anos, de acordo com dados da SSP.



Lesão corpral dolosa, agressão realizada com emprego violência ou grave ameaça, teve alta de 28,5%, e passou de 540 registros para 694 neste ano. São Bernardo foi o município da região com mais casos notificados, com 218, cerca de sete ocorrências por dia.



Os demais indicadores criminais reduziram no período, como tentativa de homicídio (6,3%) e vítimas de homicídio doloso (18%), quando há intenção de matar.

INFORMAÇÕES

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) lançou ontem a ‘Carta de Mulheres’, um projeto que busca ajudar com informações e orientações mulheres que tentam se afastar de agressores. O guia leva em conta a situação de cada mulher e o tipo de violência sofrida, seja física, sexual, psicológica, patrimonial, entre outras.



Após preencher o formulário com as informações sobre as agressões sofridas, uma equipe especializada do TJ irá responder os contatos com orientações dos serviços disponíveis para formalização das denúncias, como delegacias e MP (Ministério Público), além de medidas protetivas e de acolhimento disponíveis para as vítimas. Mais informações podem ser obtidas no site (https://www.tjsp.jus.br/)