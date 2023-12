Troca de presentes gera movimento no comércio da região

Passada a correria para as compras de presentes de Natal, hoje foi o dia de voltar às lojas, desta vez para a troca dos itens indesejados. Os corredores dos shoppings ficaram cheios de pessoas insatisfeitas com o que ganharam. Seja porque o mimo não serviu, não era da cor esperada ou veio com defeito. Embora nem sempre os estabelecimentos sejam obrigados a realizar a troca, muitos lojistas o fazem para ganhar novos clientes.

Segundo a gerente da loja Empório Alex, do Mauá Plaza Shopping, Karolaine Santos Noberto, 23 anos, até o início da tarde, já havia ocorrido entre entre 20 e 25 trocas. “Devido ao número de vendas ter sido bem expressivo, acredito que muitos clientes possam querer fazer a troca dos presentes”, afirma.

O estudante Guilherme Fernandes Cremonim, 14, não perdeu tempo. “Vim fazer a troca de uma regata e um shorts que ganhei no Natal e acabei não gostando muito. Troquei por itens do mesmo valor e que me agradaram mais, então saí no lucro.”

De acordo com o CDC (Código de Defesa do Consumidor) as lojas não são obrigados a trocar produtos por causa de cor, tamanho ou gosto do cliente.

Em caso de defeito, há separação de três categorias: produtos duráveis (eletrodomésticos, automóveis, TVs), semiduráveis (roupas, calçados e acessórios) e não duráveis (alimentos e bebidas). Para o primeiro tipo o comprador tem 90 dias para recorrer e para os outros o prazo é de 30. Se o defeito aparecer após o início do uso do produto, o tempo conta a partir da data de identificação do defeito.

É importante a apresentação da nota fiscal ao comerciante, pois este documento comprova a data, o local e o objeto da compra.