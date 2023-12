Guto e Roncon estão empatados, mostra instituto Paraná Pesquisas

A corrida eleitoral para a Prefeitura de Ribeirão Pires, a menos de um ano da eleição, apresenta cenário polarizado e embolado entre o prefeito Guto Volpi (PL) e o ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania), segundo levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o Diário.

Guto foi citado por 31,8% dos eleitores entrevistados, enquanto Roncon atingiu 30,7% da preferência. Como a margem de erro é de 4,4 pontos percentuais, Guto e Roncon estão em empate técnico.

Esse cenário ainda contou com as potenciais candidaturas da vereadora Márcia Cruz (PT), do Mandato Coletivo de Mulheres, com 4,7%; da ex-primeira-dama Flávia Dotto (PSDB), com 3,3%, com Ricardo Abílio (Novo), com 2,9%, Carlos Sacomani (PMB), com 1,8%, e José Carlos Agnello (MDB), com 0,2%. Brancos e nulos somam 16,2%. Outros 8,4% não souberam ou não responderam.

O panorama é muito parecido com o visto na eleição suplementar do fim de 2022. Guto, então prefeito interino por ser presidente da Câmara, lançou sua candidatura com suporte do grupo político do pai, o ex-prefeito Clovis Volpi (PSD), que havia sido cassado pela Lei da Ficha Limpa. Guto foi eleito com 38,54% dos votos válidos, contra 31,69% de Roncon.

A principal mudança eleitoral foi o apoio já anunciado de Amigão D’Orto (PSB) à pré-candidatura de Roncon – Amigão, ex-vice-prefeito na gestão de Clovis Volpi, também se candidatou no pleito suplementar e ficou na terceira posição, com 26,73% dos votos válidos. Guto, por sua vez, tem agido para consolidar o grupo montado pelo pai – inclusive alocou Clovis como secretário de Saúde, uma das áreas mais sensíveis da gestão.

CENÁRIO 2

O instituto Paraná Pesquisas também fez outra avaliação, com número menor de candidatos e com o ex-vereador Renato Foresto como nome do PT nas urnas.

Mesmo assim, a polarização entre Guto e Roncon permanece: o liberal com 32% e o filiado ao Cidadania com 30,7% – empate técnico dentro da margem de erro. Foresto atingiu 6,3%. Flávia Dotto, mulher do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (MDB), foi lembrada por 3,7%.





Abílio foi citado por 2,9%. Brancos e nulos chegaram a 14,8%. Não souberam ou não responderam totalizaram 9,6%.

ESPONTÂNEA

Outro levantamento medido pelo Paraná Pesquisas envolve a preferência espontânea, quesito no qual o entrevistado responde seu candidato preferido sem ter acesso à cartela com os nomes dos postulantes, Guto é o mais lembrado, com 10,4%. Roncon aparece em segundo lugar, com 6,1%. Os demais concorrentes não atingiram 1% das citações.

REJEIÇÃO

Guto é o candidato com maior índice de rejeição, citado por 34,8% dos entrevistados. Roncon tem 20,3%. Foresto, com 12,9%, Sacomani, com 11,7%, e Flávia Dotto, com 11,5%, vêm na sequência.

O Paraná Pesquisas ouviu 512 eleitores, entre os dias 20 e 22 de dezembro.

Maioria da população aprova gestão de Guto, que assumiu cargo há 1 ano

A gestão do prefeito Guto Volpi (PL) é aprovada por 51,4% dos eleitores de Ribeirão Pires. É o que mostra o mais recente levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, em parceria com o Diário. Dos 512 entrevistados, mais da metade disse aprovar o trabalho do liberal. Outros 43% reprovaram e 5,7% não souberam ou não responderam.

Em um estrato mais detalhado medido pelo Paraná Pesquisas, o governo Guto foi classificado como ótimo por 8% dos entrevistados, como bom por 28,1%, como regular por 30,7%, como ruim por 11,7% e como péssimo por 19,9% – 1,6% não soube ou não opinou.

O perfil médio do eleitor que aprova o trabalho de Guto Volpi é formado por mulheres (52,3%), de 60 anos ou mais (57,4%), com ensino fundamental completo (56,6%) e católico (54,4%). Já os que mais rejeitam são, na maioria, homens (47,2%), de 45 a 59 anos (46,5%), com ensino superior completo (47,5%) e de outras religiões – sem ser católico ou evangélico – ou sem religião, com 59,8%.

Outro estrato mensurado pelo Paraná Pesquisas sobre a gestão Guto está entre os eleitores de candidaturas adversárias. O maior índice de rejeição ao trabalho do atual chefe do Executivo está entre quem declarou que votaria na ex-primeira-dama Flávia Dotto (PSDB), com 64,7% de reprovação. O menor índice está entre os apoiadores da vereadora Márcia Cruz (PT), do Mandato Coletivo de Mulheres, com 50% de críticas.

Entre os eleitores do ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania), 34,4% aprovam a gestão Guto Volpi e 60,5% reprovam.





Guto era presidente da Câmara até julho de 2021, quando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou o mandato de seu pai, Clovis Volpi (PSD), alegando que o pessedista tinha condenação por órgão colegiado – no caso, rejeição de contas de 2012, mantida pela Câmara. Guto ficou interinamente como prefeito até dezembro de 2022, quando venceu a eleição suplementar. Ele completou neste mês o primeiro ano de gestão definitiva.

Governador Tarcísio de Freitas tem mais aprovação que presidente Lula

A maior parte do eleitor de Ribeirão Pires aprova tanto o primeiro ano de administração do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) quanto o do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Mas o republicano tem índices muito mais robustos que os do petista, segundo mostra pesquisa do instituto Paraná.

O governador tem a administração aprovada por 57,2% dos eleitores ouvidos pelos pesquisadores. Outros 37,7% desaprovam a gestão de Tarcísio. Não souberam ou não quiseram opinar 5,1%. A pesquisa tem margem de erro de 4,4 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Quando o entrevistador pedia ao entrevistado que avaliasse a administração estadual com quesitos, 32% disseram que é boa, 27,5% que é regular, 16,2% que é péssima, 11,5% que é ruim e 9% que é ótima. Não souberam ou não quiseram responder 3,7%.

Já em relação a Lula, foram 48,2% os que disseram aprovar a gestão do presidente, contra 46,9% que desaprovam. Não souberam ou não quiseram opinar 4,9%. A maior parcela dos ribeirão-pirenses afirmou que a gestão petista é péssima (32,8%). Na sequência aparecem boa (25%), regular (21,1%), ótima (10,5%) e ruim (8%). Não souberam ou não quiseram opinar 2,5%.