Bolsas de NY fecham em alta, seguindo rali de Papai Noel, com volume reduzido de negociações

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 26, dando continuidade ao rali recente, apelidado de Rali de Papai Noel, e que levou o S&P 500 a fechar perto de sua máxima histórica. As perspectivas para a política monetária do Federal Reserve (Fed) seguem impulsionando as ações, que operam com operações em baixo volume devido aos feriados de final de ano.

O índice Dow Jones subiu 0,43%, aos 37.545,33 pontos. O S&P 500 subiu 0,42%, para 4.774,75 pontos e o Nasdaq avançou 0,54%, aos 15.074,57 pontos.

A Navellier avalia que a maioria das ações suba com um volume de negociação leve, antes de avançar mais no Ano Novo, quando o volume de negociação aumenta naturalmente. "Em outras palavras, esta semana é a última grande oportunidade de compra para muitas ações", resume. Desde 1969, o S&P registrou um ganho médio de 1,3% no Rali de Papai Noel, aponta a consultoria.

Nas notícias econômicas, os relatórios sobre habitação mostraram resultados mistos. O índice de preços residenciais Case-Shiller atendeu às previsões do Econoday ao subir 0,6% em outubro. Mas o índice da Agência Federal de Financiamento da Habitação subiu 0,3% em outubro, aquém das previsões de um ganho de 0,5%. Os investidores também aguardam um relatório pendente de vendas de casas para novembro, que será divulgado na quinta-feira.

Hoje, todas as chamadas sete magníficas estão no verde, exceto a Apple, que caiu 0,29%, cuja proibição de vender seus relógios mais recentes com sensor de oxigênio entra em vigor hoje, embora sua ação permaneça perto de seu máximo histórico e suba 54% no acumulado do ano, aponta a Navellier. Por outro lado, as ações da Tesla subiram 1,57% à medida que os registros de seguros de veículos na China aumentaram novamente na semana passada, sinalizando que a gigante dos veículos elétricos poderá encerrar o seu melhor trimestre de sempre em entregas para aquele país. Até o momento, os registros de seguros são 17% maiores no quarto trimestre.

Já a ação da Intel subiu 5,04%, após a empresa informar que receberá US$ 3,2 bilhões do governo de Israel para a construção de uma fábrica de US$ 25 bilhões no sul do país. O valor representa o maior investimento estatal israelense em uma empresa na história.

*Com informações Dow Jones Newswires.