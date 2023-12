Fãs suspeitam que Beyoncé ainda esteja no Brasil

Ao que parece, a visita de Beyoncé ao Brasil não ficou restrita a sua participação no evento em Salvador, do dia 21 de dezembro, em que a cantora lançou o documentário da sua última turnê Renaissance.

Na véspera do Natal, a cantora Vanessa da Mata publicou um vídeo ao lado de sua fisioterapeuta afirmando que a profissional havia feito uma massagem na Beyoncé no dia anterior, ou seja, no sábado dia 23.

Após a passagem relâmpago no evento do dia 21, os fãs especularam que a cantora havia voltado para os Estados Unidos. Mas Beyoncé ainda manteve na descrição do seu Instagram que ainda estava em Salvador, o que levantou suspeitas.

Os fãs ficaram ainda mais em dúvidas já que o jato que trouxe a cantora retornou para os Estados Unidos após o evento, mas logo depois voltou ao Brasil.

O que será que aconteceu?

Alguns internautas brincaram que o avião foi buscar os filhos da cantora para passar o Natal. Enquanto outros acreditam que ela não está mais no Brasil.

Vale lembrar que Beyoncé já expressou algumas vezes seu amor pelo Brasil, inclusive pela Bahia. Em 2014, a cantora chegou a gravar um clipe em Trancoso em homenagem a sua filha Blue Ivy.