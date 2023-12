Eliezer mostra antes e depois do corpo: Invejosos dirão que foi lipoaspiração. E foi mesmo!

Eliezer nunca escondeu que fez algumas cirurgias plásticas e procedimentos estéticos desde que saiu do BBB22. Nesta terça-feira, dia 26, o influenciador compartilhou um vídeo mostrando o antes e depois de seu corpo.

Além da ginecomastia com lipoaspiração, o parceiro de Viih Tube fez transplante capilar, harmonização facial, operou o nariz e colocou lentes de contato nos dentes.

Mudou muito? Invejosos vaÌ?o dizer que foi lipoaspiração! E foi mesmo [risos], escreveu.

E continuou:

A lipoaspiração me devolveu a autoestima, a vontade de me cuidar, comer melhor e voltar a treinar. Lipoaspiração sozinha naÌ?o faz milagre, ou faz, eu comia uma barra de chocolate por dia, (à s vezes até duas), e agora doce só nos meÌ?sversarios. Antes, treino era uma vez por meÌ?s, hoje virou rotina, mesmo quando naÌ?o consigo treinar, eu corro cinco km diários. Enfim, encerrando 2023 bem feliz comigo e motivado para 2024 continuar com esses bons hábitos.