Santo André bate recorde de adoção de animais em 2023

O ano de 2023 termina com um final feliz para mais de 500 cães e gatos que conseguiram um novo lar em Santo André. Com os 36 animais adotados em novembro - 23 cães e 13 gatos -, na última edição do ano da feira “Eu amo, eu adoto”, a campanha chegou a 516 adoções em 2023, o maior número desde que a feira foi criada, em 2017. Até então, o melhor desempenho havia sido registrado em 2019, com 476 adoções.

O balanço é da Gerência de Controle de Zoonoses (GCZ), vinculada à Secretaria de Saúde de Santo André. O resultado de 516 adoções realizadas em 2023 é maior do que a soma dos últimos três anos, sendo que foram 297 adoções em 2022, 17 em 2021 e 89 em 2020, período prejudicado em razão da pandemia da Covid. Em 2019, 476 animais foram adotados, volume superior ao registrado em 2018 (315) e 2017 (389). Desde 2017, foram 2.099 animais adotados em Santo André.

O expressivo resultado obtido neste ano foi comemorado pelo diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, César Rangel Gusmão. “Estamos retomando o hábito consciente, solidário e dando cada vez mais visibilidade para a causa animal. Houve um período complicado por conta da pandemia e o trabalho cresce novamente a cada dia”, comentou.

COMO ADOTAR

O interessado deve ter mais de 18 anos e apresentar comprovante de endereço, além dos documentos pessoais. Na feira, o adotante passa por breve entrevista, inclusive com assinatura de um termo de compromisso para posse responsável. A partir disto, os novos tutores devem, acima de tudo, exercer a posse responsável, que não implique em novo abandono.

Vale destacar que todos os animais disponibilizados na feira são vacinados e vermifugados. Os pets com mais de quatro meses são castrados ou o procedimento é realizado posteriormente em clínicas credenciadas pela Prefeitura. O processo de adoção contribui para a redução do número de animais abandonados nas ruas, prevenindo agressões, acidentes de trânsito, maus tratos e crueldade.