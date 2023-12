F-1: Verstappen se despede do Brasil; veja melhores momentos do piloto no País

Max Verstappen encerrou sua estadia no Brasil após celebrar o Natal na residência da família Piquet, em Brasília. O tricampeão de Fórmula 1, conhecido por sua natureza reservada, surpreendeu as redes sociais ao interagir e tirar fotos com fãs no aeroporto internacional da cidade nesta terça-feira.

Em uma temporada de sucesso nas pistas, Verstappen conquistou o terceiro campeonato mundial de Fórmula 1 de sua carreira com antecedência, equiparando-se a ícones do esporte como Ayrton Senna e Nelson Piquet. Com 575 pontos, estabeleceu recordes em pontos, poles, vitórias consecutivas e totais em uma única temporada, além de voltas lideradas durante a temporada.

A passagem de Verstappen no Brasil começou no casamento do cunhado Nelsinho Piquet. Depois, desfrutou de um merecido descanso na mansão de Nelson Piquet, compartilhando momentos festivos ao lado de Kelly e familiares, incluindo a enteada Penelope. O holandês participou de atividades desafios de kart e videogame, além de uma inusitada aventura a bordo de uma kombi.

No último dia, Verstappen marcou presença nos stories das redes sociais, interagindo com seus novos familiares, dando autógrafos, jogando e batendo papo. Além disso, recebeu uma camisa personalizada do Vasco, clube ao qual expressou apoio recentemente, proporcionando alegria aos milhões de torcedores do clube carioca.

A celebração do Natal e das festividades de fim de ano no Brasil deixou memórias marcantes, fortalecendo os laços afetivos de Verstappen com o País.