Petrobras anuncia redução de R$ 0,30 no litro do diesel

O preço do diesel ficará R$ 0,30 mais barato a partir desta quarta-feira nas refinarias. Segundo a Petrobras, o litro será comercializado a R$ 3,48 por litro. De acordo com a empresa, a baixa “é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”.

Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba.

Dessa forma, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) para a semana de 17 a 23 de dezembro indicou um valor médio de R$ 5,98 por litro, variando entre R$ 4,89 e R$ 8,52 por litro.

No Grande ABC, segundo a ANP, o litro do diesel S10 é vendido em média a R$ 6,05, enquanto o comum custa R$ 5,98. Na descrição por cidade, São Bernardo (R$ 6,24) tem o diesel S10 mais caro da região, enquanto Diadema (R$ 5,93) tem o mais barato. No caso do diesel comum, o maior preço está em Diadema (R$ 6,15) e o mais baixo em São Caetano (R$ 5,62).

No ano, a variação acumulada do preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras é uma redução de R$ 1,01 por litro, equivalente a 22,5%.