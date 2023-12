Janeiro no Sesc Santo André tem atividades para preencher dias de férias

O mês de janeiro se revela como uma oportunidade para dedicar tempo ao descanso, e procurar por momentos de serenidade tanto para o corpo quanto para a mente. Além disso, esse período se torna uma janela de oportunidades para explorar novas experimentações, descobrir hobbies e se aventurar em atividades antes inexploradas. E há época melhor para isso do que as férias?

Nesse contexto, o projeto Queremos Férias!, do Sesc Santo André, colore os dias de janeiro com uma programação variada composta por oficinas, vivências, exibições de filmes e espetáculos de dança, teatro e circo. Essas atividades são pensadas de forma a agregar experiências memoráveis para todas as idades, além de transformar as férias em não apenas um período de descanso e descontração, mas também de desenvolvimento de novas habilidades e de recreação em família.

A diversão toma conta de todos os espaços da unidade, começando pelo Espaço de Brincar, que se transforma em uma selva com o Coletivo Parque de Bambu. Já no Espaço de Tecnologias e Artes, exibições de filmes e oficinas ocupam o ambiente. Apresentações como É Tudo Uma Palhaçada e Ítaca acontecem na área de convivência, convidando a todos a adentrarem no rico universo circense. Além disso, o Sarau Serelepe e o espetáculo de dança Dança Dentro, dentre muitas outras atividades, instigam a conhecer diferentes linguagens.

Alguns espetáculos acontecerão no teatro, mediante a retirada de ingressos pelo Portal Sesc Sp, pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou presencialmente nas bilheterias das unidades. Crianças até 12 anos, acompanhadas de adultos pagantes, tem gratuidade no ingresso. As demais atividades são gratuitas. Confira a programação completa do mês de janeiro do Sesc Santo André.

Programação:

Espaço de Brincar

Espaço de Brincar Naturalizado

Com Coletivo Parque de Bambu

Espaço de brincar criado a partir de elementos naturais, como rochas, pedras de diferentes texturas, cores, tamanhos, formas e temperaturas, e; a presença de diferentes madeiras, troncos, toras, bolachas e pranchas - todas oriundas de árvores de poda. Instalação e oficinas de brincar, explorar, criar, experimentar todas as potências do corpo e do movimento em conexão com a natureza e o universo lúdico.

A Instalação " Espaço de Brincar Naturalizado", são espaços compostos por elementos lúdicos e/ou brinquedos que buscam preservar as características dos materiais naturais. A ideia central deste projeto é valorizar a identidade, a essência e a força de existir das pedras e das madeiras e propor um encontro potente, alegre, intenso, lúdico e verdadeiro com as crianças, e também adolescentes, adultos, idosos.

De 9 a 31/1, terças a domingos, das 10h às 18h

Gramado Superior

Livre - Autoclassificação

Grátis

Cinema e Vídeo

As férias do pequeno Nicolau

2014 Comédia/Infantil 1h 37m

Termina o ano letivo. Nicolau (Mathéo Boisselier), seus pais e a avó viajam para o litoral com o objetivo de aproveitar ao máximo o verão. Na praia o menino faz novos amigos e conhece uma garota, Isabelle (Erja Malatier), que ele acredita ser sua futura esposa.

Dia 10/1, quarta, das 15h às 16h40

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis

O pequeno príncipe

Livre 2015 Aventura/Infantil 1h 48m

A Pequena Garota encontra o excêntrico Aviador, que a introduz ao mágico mundo do Pequeno Príncipe. Neste mundo em que tudo é possível, a Garota aprende a redescobrir sua infância.

Dia 17/1, quarta, das 15h às 16h30

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

O Corcunda de Notredame

Livre / Infantil/Animação/ 1h30

Em Paris, durante a Idade Média, vive Quasímodo, um corcunda que mora enclausurado desde a infância nos porões da catedral de Notre Dame. Um dia Quasímodo decide sair da escuridão em que vive e conhece Esmeralda, uma bela cigana por quem se apaixona. Para conseguir concretizar seu amor ele terá antes que enfrentar o poderoso Claude Frollo e seu fiel ajudante Febo.

Dia 24/1, quarta, das 15h às 16h15

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

O homem da lua

Livre 2012 / Infantil/Animação /1h 35m

O Homem da Lua vive sozinho neste grande satélite. Um dia, entediado, ele decide visitar a Terra, e para isso se agarra em um cometa. Quando chega ao novo planeta, ele se encanta com as belezas naturais, mas logo descobre que não existe apenas bondade neste local.

Dia 31/1, quarta, das 15h às 16h35

Espaço de Tecnologias e Artes

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Jogos e Brincadeiras

Carrinho de Jogos - Especial de férias!

Com Mia Gato

A Cia Mia Gato atua há mais de 10 anos na pesquisa e desenvolvimento

de atividades para a infância. Este projeto propõe a ocupação do Carrinho de Jogos nos meses de férias, janeiro e fevereiro de 2024, com diferentes abordagens para todos, ofertando jogos que atendem diferentes públicos, em uma proposta de criar réplicas gigantes de jogos para ação interativa e coletiva. A vivência contará também com o jogo em tamanho real, campeonatos de diversas modalidades de jogos, mediado pelas arte-educadoras e especialistas em dama, xadrez e ping-pong, para além do divertimento e entretenimento, a proposta é que todas as pessoas possam jogar e interagir numa mesma ação.

Proposta de ação:

De 6 a 28/1, sábados e domingos, das 9h45 às 18h45

Espaço de Eventos

Grátis

Construindo Brincadeiras

Com Coletiva Volta e Meia

Criar, transformar, correr, pular e sempre imaginar! um espaço voltado a construção de brinquedos e brincadeiras, para livre expressão das ideias mágicas e engenhocas fabulosas. Diversas brincadeiras construídas coletivamente através de materiais e variados jogos.

De 4 a 14/1, quintas a domingos, das 14h às 18h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Brincar de quê: Especial de férias! com os educadores do Sesc

Brincadeiras de chão - Riscos geométricos no chão, pulos para alcançar o céu: desenhos conhecidos por pessoas adultas e crianças de várias regiões do Brasil fazem destas variedades de formas uma divertida brincadeira para jogar junto!

Brincadeiras Corporais Para Esquentar no Inverno" - corda, elástico de pular, amarelinha, "vivo-morto", entre tantas outras brincadeiras, serão utilizadas nesta proposta, para ajudar a esquentar o corpo no friozinho do inverno.

Para crianças a partir de 0 a 6 anos acompanhadas de suas pessoas responsáveis.

02, 09, 16, 23 e 30/01 - Terças-feiras, das 14h às 15h.

De 2 a 30/1, terças, das 14h às 15h

Espaço de Brincar

Livre - Autoclassificação

Grátis - Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Jogos e Brincadeiras Afrodiaspóricas

com Brincando na Kebrada

O objetivo dos jogos de tabuleiro e das brincadeiras é garantir, ressignificar e valorizar a cultura das matrizes africanas que formam a diversidade cultural brasileira, promovendo a filosofia Ubuntu (Sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade, a importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras),portanto o nosso principal propósito é alargar a percepção de todos (as) sobre a multiplicidade dos universos culturais afrobrasileiro, potencializando a musicalidade, ludicidade e corporeidade.

De 3 a 31/1, quartas, das 14h às 17h

Área de Convivência

Livre - Autoclassificação

Grátis

Oficinas para Brincar e Criar

Com CriaLudis

Nossos objetivos com essas oficinas brincantes é possibilitar que as crianças e

seus familiares sejam autores e protagonistas dos seus projetos, despertar a

potencialidade lúdica e criativa, favorecer experiências de construções, criações e muitas outras invenções, além de proporcionar um momento precioso de convivência e ricas trocas Intergeracionais. Essas oficinas são muito intuitivas, favorecendo que os participantes se sintam convidados a começar a desenvolver algum projeto. Como se trata de uma ação lúdica-criativa, o fazer, criar e brincar andam juntos, dessa forma, nosso papel é acompanhar esse processo criativo, auxiliar na resolução de desafios que possam aparecer e ampliar as possibilidades de invenções e criações dos participantes.

De 18 a 28/1, quintas a domingos, das 14h às 18h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis

Circo

É mesmo uma palhaçada

Com a Trupe Dunavô

Um grupo de palhaços chega de uma turnê internacional de seu fabuloso espetáculo. Partindo de um cortejo, eles convidam o público a assistir esse grande show de variedades. Ao chegar ao local da apresentação, eles percebem que o cenário montado pertence a outro grupo e que eles foram parar em cidade errada, porém, os seguidores do cortejo estão na expectativa e o show tem que acontecer! Os palhaços passam a vasculhar esse cenário desconhecido e a "improvisar" cenas com os diferentes objetos encontrados. Passeando por ilusionismo, mágica, dança e demais variedades circenses, eles se revezam apresentando cenas clássicas e autorais, arrancando boas gargalhadas! E convidam o público para um verdadeiro resgate da memória do circo, valorizando a cultura e proporcionando uma vivência no ambiente circense, que não deve ser esquecida.

Dia 16/1, terça, das 15h às 16h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Ítaca

com Thiago Andreuccetti

Um barco chamado Ítaca, tripulado por um único, valente e pitoresco marinheiro, cruza o oceano. De repente, uma implacável tempestade muda o rumo da aventura. Barco e barqueiro, levados pela tormenta, encalham em uma ilha deserta. A luta pela sobrevivência apenas começou. Ali, a urgência da vida se traduzirá em cada gesto, cada rabugice e cada sonho. Com humor sensível e técnica apurada, Ítaca é um espetáculo para todas as idades; uma oportunidade para se divertir e refletir a partir dos desvios do destino.

Dia 28/1, domingo, das 16h às 17h

Teatro

Ingresso - R$30,00 / R$15,00 / R$10,00

Duração: 60 minutos

Classificação etária: Livre

Raiow Rainhas

Com Rainhas do Radiador

Raiow Rainhas é um espetáculo de circo feito por três palhaças bastante excêntricas. Elas executam números de habilidade como Luta livre, acrobacias, coreografias e música cômica em meio à muita diversão e irreverência. Parte do repertório do Grupo Rainhas do Radiador, traz para cena a diversidade e a potência de ser mulher, mostrando, por meio de suas ações, não apenas que as mulheres podem estar em qualquer lugar, como fazem isso com muita maestria. A peça convida o público de todas as idades a se divertir e se encantar com essas figuras poderosas e inusitadas, que sem medo do ridículo vieram para raiar o reinado das palhaças!

Dia 30/1, terça, das 15h às 16h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Teatro

O círculo das baleias

com o grupo Pia Fraus

Jujuba, uma pequena baleia jubarte, nascida na Bahia, conta com a ajuda de Gardel, um simpático pinguim argentino que a acompanhará em suas aventuras até chegar no polo sul.

De 7 a 21/1, domingos, das 16h às 17h

Teatro

Livre - Autoclassificação

Ingresso - R$ 30,00 / R$ 15,00 / R$ 10,00

Água Doce

Com Cia da Tribo

Abaré, enviado pelo pai Xirú, se aventura por correntezas e turbulências para reencontrar sua irmã Iara e dar nova vida aos peixes e ao rio. Na trajetória, encontra seres de mitos ribeirinhos que o ajudam na jornada, como a Cobra Grande, o Cabeça de Cuia, as três Marias, o Jaguarão e o Pirarucu.

Dias 13 e 20/1, sábados, das 16h às 17h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Dança

Dança Dentro

Com a CIa Menina Fulô

"Dança Dentro", investiga o início da vida em seus movimentos e sonoridades. A primeira movimentação do ser, ainda no ventre, sua relação com a mãe, seus gestos e sons inspiram jogos e brincadeiras cênicas que vão sendo construídas com as crianças participantes desse espetáculo de dança brincante.

Dia 23/1, terça, das 15h às 16h

Dia 27/1, sábado, das 16h às 17h

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

Literatura

Sarau Serelepe e convidados

com Baque CT

O Sarau Serelepe é um sarau com microfone aberto para que as crianças pequenas e crescidas possam se expressar artisticamente como quiserem: pode cantar, dançar, recitar uma poesia e até dar estrelinhas, o importante é participar! Nele também acontece intervenções musicais e literárias que resgatam as culturas negras e que possuem narrativas que promovem a inclusão e o respeito às diversidades. Os mediadores também realizam a leitura de poesias e pequenas histórias a fim de fomentar a literatura infantil e infanto-juvenil, além de propor intervenções musicais e brincadeiras infantis que resgatam as culturas populares e tradicionais. Nesta edição haverá 2 convidados: a escritora, Tamis Ferreira e Paulo Wesley, circense

Dia 6/1, sábado, das 16h às 17h30

Dia 9/1, terça, das 15h às 16h30

Espaço de Eventos

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.