Ticiane Pinheiro visita casa de Xuxa para especial da Record TV: Imagina a minha alegria

Ticiane Pinheiro realizou seu sonho de criança de ir à casa de Xuxa, a eterna Rainha dos Baixinhos, para entrevistá-la. O bate-papo faz parte do especial da Record TV em comemoração aos 70 anos da emissora.

A apresentadora do Hoje em Dia compartilhou o registro da visita em suas redes sociais, e se emocionou ao escrever que entrevistou a mulher que admirava quando criança:

Eu tive a honra de ir na casa da Xuxa no Rio de Janeiro para homenageá-la pelos 70 anos da Record. Imagina a minha alegria por ser uma eterna baixinha e fã dessa Rainha, escreveu.

Xuxa deixou a TV Globo em 2014, e, no ano seguinte, entrou para a equipe da Record TV, para apresentar o Xuxa Meneghel, seu programa de auditório que terminou em 2016. Logo depois, a apresentadora comandou a competição de dança Dancing Brasil e, em seguida, outra competição musical The Four Brasil.