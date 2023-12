Filho de Faustão, João Guilherme Silva reflete sobre ano difícil: - Mistura de felicidade com tristeza

O ano está chegando ao fim e as celebridades mergulharam no clima festivo. Durante o Natal, muitos artistas usaram as redes sociais para fazer reflexões sobre como passaram 2023 e o que esperam de 2024. João Guilherme Silva, por exemplo, falou sobre os momentos difíceis que a família enfrentou por conta do transplante de coração de Faustão.

O filho de Fausto Silva compartilhou um vídeo nas redes sociais em que começa descrevendo seus sentimentos.

- Chegar no Natal depois de um ano muito difícil... Esse Natal com certeza não é o mesmo, talvez o mais difícil. De certa forma uma alegria, por ter meu pai nessa fase de recuperação depois do transplante. Mas o Natal também sem o meu avô, muito complicado, é uma mistura de felicidade com tristeza.

Em seguida, o apresentador fala sobre a importância das festas em família e finaliza com o seu desejo para o próximo ano:

- Acho que o Natal é um momento de as pessoas sempre estarem junto com a família. Não podem esquecer que o Natal é uma comemoração do nascimento de Cristo, então espero que Deus abençoe todas as famílias. Sempre olhar de uma forma positiva. Nesse fim de ano, espero que 2024 seja um ano iluminado.